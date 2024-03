2024-03-26 21:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: زار جامعة ذي قار وفدا فرنسيا برئاسة القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية في العراق جان كريستوف يوم الثلاثاء ،بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الدكتور كمال حامد ياسر وعدد من رؤساء الأقسام العلمية في الجامعة ،لبحث سبل التعاون العلمي والاكاديمي بين جامعة ذي قار ونظيرتها من الجامعات...

The post وفد فرنسي يزور جامعة ذي قار لبحث التعاون الاكاديمي واقامة مؤتمر علمي حول التغير المناخي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.