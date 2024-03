رئيس محافظة ذي قار يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة الحساب الذهني

2024-03-26 21:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كرم رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس عبد الباقي العمري يوم الثلاثاء الطلبة الفائزين بالمركز الأول والثاني لمسابقة الحساب الذهني والتي أقيمت برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد. وقال العمري في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن هذا التكريم جاء على ضوء تفوقهم وحصولهم...

