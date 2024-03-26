2024-03-26 21:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت المؤشرات الأوروبية جماعياً مع ختام تعاملات جلسة الثلاثاء، مع استمرار المستثمرين في قراءة وتحليل قرارات سياسة البنوك المركزية التي اتخذت الأسبوع الماضي في أوروبا وأميركا. وأغلق مؤشر مؤشر ستوكس 600 مرتفعاً 0.3، ليمحو خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة. أنهت القطاعات الجلسة إلى حد كبير في المنطقة الإيجابية، مع ارتفاع أسهم التجزئة بنسبة 1.5 بينما انخفضت أسهم التعدين بنسبة 0.5. ارتفع سهم خدمة توصيل البقالة Ocado بنسبة 3.2 بعد الإعلان عن زيادة إيرادات قسم التجزئة بنسبة 10.6 على أساس سنوي في الربع الأول. وفي الوقت نفسه،تراجعت أسهم شركة الشحن العالمية ميرسك 3.6 في وقت سابق من الجلسة، بعد أن أكدت أنها استأجرت سفينة الحاويات Dali التي اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي في مدينة بالتيمور الأميركية في الساعات الأولى من الصباح.