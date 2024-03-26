العراق وروسيا يناقشان التعاون في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

2024-03-26 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي مع مدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (ROSATOM) أليكسي ليخاتشيف، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون في مجالات تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.وقال العبودي، في تدوينه له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): " قدنا اجتماعًا هامًا مع المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (ROSATOM) ، ومديرها أليكسي ليخاتشيف، وناقشنا آفاق التعاون في مجالات تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة، في ضوء المتطلبات التي تضطلع بها هيئة الطاقة الذرية العراقية، على صعيد المفاعل النووي الصفري والمفاعل البحثي وإنتاج الطاقة".وأضاف، "أعربنا عن شكرنا للجانب الروسي على إدامة العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تقديم المنح والزمالات الدراسية للطلبة العراقيين، في تخصصات ومجالات الطاقة النووية، وإرساء خطوات نوعية في بيئة التعاون الثنائي".