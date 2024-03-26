2024-03-26 22:00:10 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، ضرورة التنسيق بملف المياه لضمان حصة عادلة للعراق. وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى العراق على رضا كوناي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة ومناقشة […]

ظهرت المقالة المالكي يستبق زيارة اردوغان إلى بغداد بلقائه السفير التركي أولاً على Eishan.