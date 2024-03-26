الحكومة العراقية ترفع أسعار وقود السيارات

2024-03-26 22:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية "السوبر".

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء صوّت خلال جلسته الاعتيادية اليوم، على رفع أسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل.

وقرر المجلس اعتماد دراسة زيادة رسوم تسجيل المركبات على وفق قرار مجلس الوزراء 68 لسنة 2016، المعدل بقرار مجلس الوزراء 237 لسنة 2016، ودراسة زيادة الرسوم الكمركية لاستيراد السيارات، شرط التزام إقليم كوردستان بهذه الزيادة.

كما صوّت المجلس على زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينار للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 آيار/ مايو المقبل.