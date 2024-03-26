2024-03-26 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت اللجنة المالية النيابية، عزمها استضافة وزير التخطيط غداً لبحث سبل تبسيط إجراءات إطلاق المشاريع.وذكرت رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني خلال استضافة المحافظين في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اجتماع اليوم جاء لمناقشة المعوقات التي تؤخر المصادقة على الخطط وتمويلها "، مبينا ان "غدا سنستضيف وزير التخطيط لبحث سبل تبسيط إجراءات إطلاق المشاريع والمصادقة على الخطط ".وأضاف، أن "اللجنة المالية عازمة على حل جميع المعوقات التي تواجه المحافظات وتمكينها للنهوض بالواقع الخدمي وتحقيق التنمية المستدامة "، مؤكدا "خصصنا للمحافظات 10 ترليون في موازنة 2023, ونريد ان نرى مقابلها مشاريع ستراتيجية شاخصة ".واشار الى ان "5500 مجموع المشاريع التي انطلقت بالمحافظات خلال هذا العام ، ونريد ان ترى النور بأسرع وقت ممكن "، مشددا على ضرورة "خلق حالة من التنافس الاستثماري بين المحافظات على ان يكون جزءا من هذه الايرادات للمحافظة".