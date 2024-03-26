مدرب منتخب شباب العراق يكشف عن تشكيلته للقاء الأولمبي الأردني

2024-03-26 22:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي للشباب حسان تركي، مساء اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة التي سيواجه بها منتخب الأردن الأولمبي، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا الخامسة للمنتخبات دون 23 عاماً.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المباراة ستقام في تمام الساعة 11 من مساء اليوم، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في مدينة الإحساء السعودية لتحديد الفائز بالمركز الخامس.

وتألفت تشكيلة المنتخب العراقي من، سجاد نايف، ومحمد غالب، وموسى علاء، وسجاد فاضل، وسجاد مهدي، وعلي صادق، وأموري فيصل، وهلكورد قيس، ومصطفى قابيل، وعلي حيدر، ومؤمل محمود.