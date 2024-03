محافظ ذي قار يبحث مع القائم بالأعمال الفرنسي سبل تعزيز التعاون في المجال الاستثماري

2024-03-26 22:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: استقبل محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي اليوم الثلاثاء القائم بالأعمال الفرنسي في السفارة الفرنسية في العراق جان كريستوف والوفد المرافق له. وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين السفارة الفرنسية والحكومة المحلية في ذي قار في مجال التعاون الاستثماري وتسهيل عمل الشركات الفرنسية. وأكد الابراهيمي في بيان له...

