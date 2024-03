مجلس الوزراء يقر الية جديدة لمواعيد الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الفطر

2024-03-26 22:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبارالناصرية: اقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء القرار التالي بشأن ساعات الدوام الرسمي:1.اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارةفي العاصمة بغداد لمدة (ثلاثة أشهر)، على سبيل التجربة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، على أن يتم إعادة تقييمها بعد انتهاء المدة المذكورة...

