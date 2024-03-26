التربية الكوردستانية تمنح 6 درجات لطلبة الصف 12 (السادس الإعدادي)

2024-03-26 22:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، منح ست درجات لطلبة الصف 12 (السادس الإعدادي).

وقال وزير التربية آلان حمه سعيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار جاء "بهدف المصلحة العامة ومراعاة لحال الطلاب الذين شاركوا في الامتحان التمهيدي، وتحقيقاً للعدالة في حصولهم على درجات القرار مثل الطلاب العاديين".

وبين أنه "تم توجيه اللجنة العليا للامتحانات العامة بمنح 6 درجات قرار لطلاب الصف 12 التمهيدي (السادس الإعدادي)".