2024-03-26 23:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، (26 آذار 2024)، ان "هناك مخططات تُنفذ بشتى الوسائل بهدف تقويض كيان إقليم كردستان"، مشيرا الى ان حكومته "ستتخذ غداً الأربعاء قراراً يصب في مصلحة المواطنين".

وأعرب بارزاني في كلمة له خلال مشاركته، مساء اليوم في مأدبة إفطار رمضانية جمعته مع عدد من المواطنين في أحد مساجد أربيل، عن "خالص شكره للمواطنين على صمودهم وصبرهم ودعمهم وثقتهم بحكومتهم، لا لاسيّما وهم يواجهون مختلف المسببات الرامية لعرقلة إرسال رواتبهم".

كما طمأن رئيس حكومة كردستان المواطنين بشأن مسألة الرواتب، وأكد على "التزام حكومة الإقليم بمعالجة هذه القضية مع الحكومة الاتحادية، وصولاً إلى حل يصب في مصلحة شعب كردستان والعراق بأكمله، من دون أن نتنازل عن أي من حقوقنا الدستورية".

كذلك أشار إلى "وجود مخططات عديدة تهدف لتقويض كيان إقليم كردستان بشتى الوسائل، وأعرب عن أسفه لوجود نظرات حاقدة تجاه إقليم كردستان"، مبيناً أن "ما يزيد الأمر سوءاً هو من يدعم هذه النظرة الشوفينية من داخل الإقليم، للنيل من كيان الإقليم ومنجزاته".

وأكد أن "إنشاء إقليم كردستان لم يكن هبة أو مكرمة، بل ثمرة لنضال طويل بذل فيه الشهداء دماءهم والتضحيات الجسام،" موضحاً أن "الدستور يحدد حقوق الإقليم وواجباته، ولم نتردد في الوفاء بالتزاماتنا على الرغم من انتهاك الكثير من حقوقنا، وخرق ما نصّ عليه الدستور".

وأشار إلى أن "جبهة الدفاع عن تجربة إقليم كردستان واحترام دماء الشهداء وسنوات النضال أوسع بكثير من الذين يحصرون مشاكل الإقليم وقضية شعب كردستان فقط في موضوع الرواتب،" مشدداً على "ضرورة حماية تجربة الإقليم ونضال من ضحى بدمائه من أجلها".

ودعا رئيس حكومة كردستان "جميع الأطراف السياسية الكردستانية إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية"، مشدداً على "ضرورة العمل على خدمة المواطنين دون تمييز، بما يصون حقوقهم ويحافظ على التآخي بين المكونات والقومية المتعايشة في كردستان والعراق".

وعبّر بارزاني عن "خالص شكره وتقديره لكل من ساند شعب كردستان ونصر الحقائق، في بغداد ومختلف أنحاء العراق"، مؤكداً، أن "دعمهم يمثل دعماً للحقوق الدستورية لجميع العراقيين دون استثناء".

وبيّن بارزاني على، أنّ "العراق بلد غنيٌّ، إلا أن ثرواته وموارده لم تدر بالشكل الأمثل، وأنه بإمكان البلاد أن تصبح من أفضل دول الشرق الأوسط لو أديرت ثرواتها بكفاءة، وشدّد على أنّ تحقيق ذلك يتطلب العمل المشترك والاحترام المتبادل وتقبل الآخر.

وقال بارزاني إن "إقليم كردستان ينوي العيش معاً بسلام مع جميع إخوانه وأخواته في كل أنحاء العراق، ولا بّد من احترام حقوق جميع المكونات من أجل بناء بلد مزدهر ومتقدم".

وحثّ جميع الأطراف على توحيد الجهود تحت مظلة الهدف المقدس والمصلحة العليا للمواطنين وتأمين حقوقهم"، مشيراً إلى أنّ "المشكلة لا تقتصر على الرواتب فقط، بل هي قضية أمة وقضية أرض، وجدد التأكيد على عدم التنازل عن أي حق كفله الدستور لمواطني الإقليم".

وأوضح بارزاني، أن "مجلس وزراء كردستان سيعقد اجتماعه الأسبوعي يوم غد الأربعاء، وسيتخذ قراراً يصب في مصلحة المواطنين بمشاركة جميع الأطراف".