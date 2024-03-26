في 3 محافظات.. مصرع شرطي بحادث سير وإصابة 4 أشخاص بحوادث متفرقة

2024-03-26 23:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة الديوانية، يوم الثلاثاء، بمصرع أحد منتسبيها بحادث سير أثناء قيامه بتأمين عبور الطلبة في أحد الشوارع، فيما أصيب طفلان بانفجار لغم أرضي في واسط، كما أسفرت مشاجرتان عائليتان عن إصابة رجل وامرأة في بغداد.

ونعى قائد شرطة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تشكيلات شرطة الديوانية باستشهاد المفوض (رائد عبد الحمزة زايد) المنسوب إلى حماية المنشآت (مدرسة حسان بن ثابت) أثناء تأديته الواجب".

وبين أن الضحية "كان يقوم بمساعدة الطلبة لعبور الشارع العام في منطقة الشافعية، إلا أنه تعرض للدهس بواسطة عجلة نوع (كيا)".

وعلى صعيد مغاير، أبلغ مصدر طبي في دائرة صحة واسط، وكالة شفق نيوز، بأن "ملاكات صحة المحافظة تمكنت من إنقاذ طفلين تعرضا لانفجار لغم أرضي في قضاء بدرة ضمن مناطق الرعي، نتيجة جرف السيول المائية للألغام والمخلفات الحربية".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في بغداد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، بأن "امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً، أصيبت نتيجة تعرضها لضرب بآلة راضة على رأسها بسبب مشاجرة عائلية بالقرب من منزلها في حي الوحدة جنوب شرقي العاصمة".

وفي السياق، قال المصدر إن "شخصاً أصيب بطلق ناري من قبل أهل زوجته نتيجة مشاجرة تحولت إلى استخدام السلاح الخفيف، بسبب خلافات عائلية فيما بينهم ضمن قطاع 5 في حي النصر شرقي العاصمة"، مشيراً إلى أنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما باشرت قوة أمنية بالبحث عن الجاني".