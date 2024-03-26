2024-03-26 23:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير البيئة نزار ئاميدي، أن العاصمة بغداد ستستضيف مؤتمرا لوزراء البيئة الدول الإقليمية لمعالجة التحديات المناخية في أيار المقبل.وقال ئاميدي لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق في مقدمة البلدان المتضررة من التغييرات المناخية، حيث الحرارة تصل إلى درجات قياسية في فصل الصيف"، لافتا إلى أن "العراق انضم إلى اتفاقية باريس وقدم وثيقة المساهمات الوطنية إلى تمثل خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية".وأضاف، "لدينا استراتيجية التكيف التي تتضمن خططا ومعالجات لزيادة صمود المواطن العراق والتكيف للتغيرات المناخية"، مبينا أن "قضية البيئة والمناخ متشعبة وليست مقتصرة على وزارة البيئة".وأشار إلى أن "البرنامج الحكومي مهتم بموضوع التغيرات المناخية"، مؤكدا أنه "تمكنا ولأول مرة في نهاية العام الماضي بمشاركة وفد عراقي كبير في كوب 28 في دبي وكان الجناح العراقي كبيرا".وبين أن "الأمم المتحدة أشادت بمشاركة العراق في مؤتمر المناخ بدبي"، موضحا: "ثبتنا في وثيقة المساهمات الوطنية بأن العراق سيتحول تدريجيا إلى الاقتصاد الأخضر الساند".وتابع: "نستعد الآن للمشاركة في كوب 29 في أذريبجان"، مؤكدا أن بغداد ستستضيف مؤتمرا لوزراء البيئة في دول الإقليمية في شهر أيار المقبل لمناقشة التحديات المناخية في المنطقة والتعاون فيما بين الدول، من بين الدول التي ستشارك مصر والإمارات وأذربيجان.