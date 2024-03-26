وزير الثقافة يحصي عدد السواح الأجانب في العراق خلال عام 2023

2024-03-26 23:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأحصى وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدراني، عدد السواح الأجانب الأوروبيين إلى العراق خلال عام 2023، فيما كشف عن وجود حملات تنقيبية كبيرة عن الآثار في عدد من مناطق البلادوقال البدراني لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البرنامج الحكومي كان حافلاً فيما يخص وزارة الثقافة"، لافتا إلى أن "الثقافة هي من تسلط الضوء على التاريخ الآثاري والسياحي للبلد".وأضاف، أن "دمج السياحة مع الآثار كان دقيقا جدا وصحيحا، لأن الثقافة والسياحة والآثار مترابطة بشكل أصولي"، مبينا أن "عدد السواح الأجانب خلال عام 2023 تجاوز 400 ألف أجنبي أوروبي وهذا لم يكن خلال السنوات الماضية".وأشار إلى أن "العراق كان طاردا للسياحة واليوم أصبح جاذبا لها"، مضيفا "نحن نطالب في جميع المحافل الدولية بأن ترفع الدول مخاطر السفر إلى العراق".ولفت إلى أن "خليجي 25 في البصرة كانت فرصة للسواح لزيارة مختلف المحافظات العراقية"، مؤكدا أن "المهرجانات الثقافية كلها كانت رسائل إلى البلدان التي ترفض سفر رعاياها إلى العراق".وحول عمليات تنقيب الآثار، ذكر البدراني ، أنه "لدينا مجموعات تنقيبية كبيرة في الديوانية والناصرية ونينوى وبغداد والحضر والنمرود وبابل، من قبل شركات بريطانية وأمريكية وأسبانية وفرنسية وألمانية، كل وحدة من هذه الدول لديها جامعات تمثل حملة تنقيبية، وهذه تحدث لأول مرة بأن تكون هنالك حملات تنقيبية كبيرة في العراق، مبيناً أن "رئيس الوزراء مهتم بحماية الآثار العراقية".