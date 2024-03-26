وزير الكهرباء: نخطط لإضافة 3500 ميغاواط للمنظومة الوطنية

2024-03-26 23:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، عن عزم وزارته إضافة 3500 ميغاواط للمنظومة الوطنية، فيما أكد تحقيق زيادة أكثر من 5 آلاف ميكاواط خلال عام.وقال فاضل لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "حققنا الجزء الأكبر من البرنامج الحكومي خلال السنة الأولى من عمر الحكومة"، مؤكدا أن "هناك زيادة ملحوظة في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات".وأضاف، أن "الوقود أبرز التحديات التي كانت تواجه وزارة الكهرباء في تشغيل المحطات"، لافتا إلى أن "الحكومة لديها إرادة حقيقية لإنهاء أزمة الوقود".وتابع، أن "الوزارة ركزت على رفع ساعات التجهيز في عموم المحافظات، ورؤيتنا كانت ناجحة في حل جزء من مشكلة الكهرباء"، مبينا أنه "في السنة الأولى حققنا تعاقدات تصل إلى 5 آلاف ميغاواط".وأشار إلى أن "الحكومة مطمئنة لخمس سنوات قادمة لتسلمها المحطات إلى شركات عالمية"، منوها بأن "محطات الكهرباء ستكون بعهدة شركات عالمية رصينة".وبين أن "المشاريع تحولت من عقود على الورق إلى عمل على أرض الواقع"، مؤكدا "تحقيق زيادة أكثر من 5 آلاف ميغاواط خلال عام، وخلال هذا العام سنحقق زيادة ب 3 آلاف إلى 3500 ميغاواط مما سينعكس ايجابا على معدلات التجهيز".