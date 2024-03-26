2024-03-26 23:42:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، التي ترأسها محمد شياع السوداني، قرارات عدة وبياناً مطوّلاً جاءت فيه التفاصيل التي تضمنت “مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”. وحسب بيان المجلس الذي ورد لـ “إيشان”، أن “مجلس الوزراء أقر اعتبار […]

ظهرت المقالة بينها تغيير أوقات الدوام وسعر البنزين.. تفاصيل “مطوّلة” عن قرارات مجلس الوزراء أولاً على Eishan.