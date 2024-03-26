مختص في شؤون الشرق الأوسط: سجل وكالة "الباراستن" يشهد على دورها البارز في حماية البلاد والمواطنين

2024-03-26 23:52:05 - المصدر: اخبار كردستان

أكد خبير في شؤون الشرق الأوسط، أن وكالة الباراستن تتمتع بسجل مشهود في حفظ أمن البلد والمواطنين من التهديدات الخارجية، مشيراً إلى أن الأخبار الملفقة التي تروجها منصات إلكترونية متطرفة هي محاولة يائسة لتشويه سمعة الوكالة ودورها الوطني.

وجاءت تصريحات الخبير رداً على الحملة الإعلامية التي تشنها منذ أيام منصات إلكترونية تابعة لمجموعات متطرفة تطلق على نفسها اسم "جبهة المقاومة" ضد وكالة الباراستن، مدعيةً وجود تنسيق وتعاون بين وكالة الباراستن وبين أجهزة استخبارات أجنبية.

وقال الخبير المختص في شؤون الشرق الأوسط في تصريح صحفي، إن "هذه المجاميع تحاول التغطية على فشلها وعجزها عن تحقيق أهدافها من خلال نشر الشائعات الكاذبة والادعاءات الملفقة".

وأردف قائلاً: "من يختلقون مثل هذه الأكاذيب يدركون تماماً أنّ تاريخ وكالة الباراستن يشهد على دورها في حماية البلد والمواطنين من التهديدات الخارجية ومن مخاطر الإرهاب بجميع أشكاله، ولا شكّ في أنّهم لا يُطلقون هذه الشائعات إلاّ تنفيذاً لمخططات أسيادهم لأهداف سياسية خبيثة."

وأكد الخبير أن "مؤامرات تلك المجاميع واضحة وضوح الشمس، ولا حاجة للردّ عليها، خاصة وأن هذه المجاميع لم تُحقّق ما أراد أسيادها، فكان لا بدّ لها من اللجوء إلى التذرع بالحجج الزائفة لتبرير عجزها وفشلها."

وتابع "إذا كانت هذه المجاميع تقصد وجود صلات بالموساد، فعليها البحث والتحقق في كيفية نشأة تلك العلاقات التي كان يقيمها في الأصل والد وجد حليفهم الحالي."

وأضاف أن "هذه المجاميع لا تمتلك أي خطط خاصة بها، وهي ليست سوى أداة طيّعة بيد الجهات الخارجية التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد".