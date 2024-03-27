إصابة رجل بعيار ناري وامرأة برأسها بخلافات عائلية في بغداد

2024-03-27 00:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، (26 آذار 2024)، بإصابة رجل وامرأة في حادثين متفرقين بالعاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شخصاً أصيب بطلق ناري من قبل أهل زوجته نتيجة مشاجرة تحولت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) بسبب خلافات عائلية ضمن قطاع 5 في حي النصر شرق العاصمة".

وأشار الى، ان "قوة أمنية تبحث عن الجاني".

وفي حادث اخر، لفت المصدر الى "اصابة امرأة تبلغ من العمر 40 عاما نتيجة تعرضها للضرب بآلة حادة على رأسها بسبب مشاجرة عائلية بالقرب من دارها ضمن حي الوحدة".



