رغم المقاطعة.. البارتي يسجل قوائمه لدى المفوضية قبل غلق التسجيل

2024-03-27 00:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، (26 آذار 2024)، عن تسجيل الحزب الديمقراطي الكردستاني اسمه ككيان مشارك في انتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "الحزب الديمقراطي سجل نفسه كتحالف سياسي مشارك في انتخابات برلمان كردستان قبل غلق باب التسجيل من قبل المفوضية يوم الخميس المقبل".

وأضاف أن "أغلب الأحزاب الكردية سجلت نفسها في الانتخابات، كما أن هناك العشرات من الكيانات الجديدة والمستقلة، ستشارك في انتخابات برلمان كردستان".

يذكر أن، المكتب السياسي للحزب الديمقراطي أعلن في وقت سابق عن مقاطعة انتخابات برلمان كردستان، احتجاحا على قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بخصوص الانتخابات وتوطين الرواتب.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد حددت الفترة من يوم الأربعاء 2024/3/13 ولغاية يوم الجمعة 2024/3/22، لتقديم لقوائم المرشحين لانتخاب برلمان إقليم كردستان العراق 2024، فيما اعلن الديمقراطي الكردستاني في 18 اذار عدم مشاركته بانتخابات برلمان كردستان.



