في محافظتين.. اعتقال 5 متهمين بينهم مجرم "خطير" بعد اشتباك مسلح

2024-03-27 00:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم "خطير" بعد اشتباك مسلح معه شمالي العاصمة بغداد، فيما تم اعتقال أربعة أشخاص متهمين بقتل رجل في كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفق جهد أمني واستخباري متميز، تمكنت قوة من اللواء العشرين في الشرطة الاتحادية وبالاشتراك مع مكتب مكافحة إجرام الزهور، من تنفيذ عملية أمنية جاءت بعد رصد ومتابعة تم خلالها القبض على أخطر المتهمين في مدينة الحسينية شمالي بغداد".

وبينت أنه "أحد المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة بينها السطو المسلح، والسرقة، وتجارة المخدرات"، مضيفة أن "القوة المنفذة للواجب تمكنت من القبض على المتهم بعد مواجهة مسلحة معه إثر محاصرته ومداهمة الدار المتواجد فيها، وتمت إحالته أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه لينال جزاءه العادل".

من جانب آخر، قال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد قيام أربعة من الجناة بخطف مواطن واقتياده إلى جهة مجهولة وقتله ودفنه في أرض زراعية في قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك، شرع فريق العمل في مكافحة إجرام كركوك بالبحث والتحري وجمع المعلومات وتدوين إفادات الشهود".

وأضاف "ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة تم التوصل إلى رقم العجلة التي تم استخدامها في تنفيذ الجريمة، وبعملية أمنية تم القبض على الجناة الأربعة واعترفوا بقيامهم بخطف وقتل المجني عليه ودفنه في أرض زراعية في القضاء أعلاه".

وبين ميري أن "الجريمة سببها خلافات عائلية وتم تصديق أقوال الجناة قضائياً وتوقيفهم وفق المادة 406/ 31 من قانون العقوبات العراقي لينالوا جزاءهم العادل".