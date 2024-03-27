شباب العراق يخسرون من الأولمبي الأردني في بطولة غرب آسيا

2024-03-27 01:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر منتخب شباب العراق دون 20 عاماً، مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب الأردن الأولمبي لتحديد الفائز بالمركز الخامس في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة لمنتخبات دون 23 عاماً.

وجرت المباراة في ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الإحساء السعودية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت بغداد، وانتهت بخسارة العراق 1-3.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، حيث سجل الأردن أولاً عن طريق مهند أبو طه بالدقيقة 20، وعادل المنتخب العراقي النتيجة في الدقيقة 45+1 عن طريق سجاد مهدي.

وفي الشوط الثاني سجل الأردن هدفه الثاني عن طريق عارف حاج محمد بالدقيقة 68، وفي الدقيقة 86 سجل الأردن هدفه الثالث عن طريق بكر كلبونا.

وانطلقت بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2024 في مدينة الإحساء السعودية يوم 20 آذار/ مارس الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي، العراق، والسعودية، والأردن، والإمارات من منطقة غرب آسيا بالبطولة، في حين وجه اتحاد غرب آسيا دعوات لعدد من المنتخبات الخارجية عن المنطقة للمشاركة كضيوف في البطولة أبرزها، مصر، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وأستراليا.