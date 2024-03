محافظ ذي قار يترأس اجتماعا امنيا لقادة الاجهزة الامنية

2024-03-27 01:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:ترأس محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي اجتماعا لقادة الاجهزة الامنية في المحافظة.وذكر الابراهيمي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان الاجتماع ضم قائد شرطة ذي قار وبقية القيادات الامنية لبحث الواقع الامني في المحافظة.واضاف، انه تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على امن المحافظة واستقرارها.انتهى.

