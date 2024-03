محافظ ذي قار يجتمع بالشركات المحلية المنفذة للمشاريع في المحافظة

2024-03-27 01:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصريةعقد محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي اجتماعا مع الشركات المحلية العاملة في المشاريع الخدمية في ذي قار وبحث سرعة انجازها في الوقت المحدد لها. وذكر الإبراهيمي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية ان الاجتماع ضم الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية في المحافظة مشددا عليهم الاسراع بعملية التنفيذ.واشار الى...

