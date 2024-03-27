ألمانيا تهزم هولندا وديا

2024-03-27 02:18:03 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز منتخب ألمانيا على ضيفه الهولندي بنتيجة 1/2 في مباراة ودية أقيمت الثلاثاء، ضمن استعداد الفريقين لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.وتقدم منتخب هولندا بهدف مبكر سجله جوي فيرمان بعد مرور 4 دقائق فقط، مستفيدا من تمريرة ممفيس ديباي نجم أتلتيكو مدريد.لكن المنتخب الألماني أدرك التعادل سريعا بهدف سجله ماكسيمليان ميتلشتات في الدقيقة 11.وانتزع منتخب ألمانيا الفوز في الدقيقة 85 بعد ركلة ركنية نفذها توني كروس، وقابلها نيكلاس فولكروج برأسه في الشباك، قبل أن تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) لتؤكد تجاوز الكرة لخط المرمى.وعزز منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يوليان ناجلسمان بهذا الفوز الثقة قبل استضافة بطولة يورو 2024.وكان المنتخب الألماني فاز على فرنسا بنتيجة 2/صفر، في مباراة ودية أخرى أقيمت يوم السبت الماضي.ويتبقى لمنتخب ألمانيا مباراتان وديتان أمام اليونان وأوكرانيا في أوائل حزيران/يونيو المقبل قبل انطلاقة مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.