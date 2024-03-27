2024-03-27 02:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصف الباحث بالشأن السياسي والأمني العراقي المستشار كاظم الجحيشي، اليوم الأربعاء (27 آذار 2024) قرار الحكومة الخاص بزيادة سعر البنزين بـ"الظالم" للشعب العراقي.

وقال الجحيشي في تغريدة له على "اكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، "اين الفائض من مبيعات النفط يا رئيس مجلس الوزراء، سعر البرلميل بالموازنة يبلغ 70 دولارا وسعره بالاسواق العالمية 82 دولارا، لماذا هذه الزيادة (بسعر لتر البنزين)؟".

وأضاف، "لماذا هذه القرارات الظالمة بحق الشعب العراقي؟".





وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية اليوم، اقر زيادة سعر البنزين المحسن إلى 850 ديناراً، والبنزين الممتاز الى 1250 ديناراً اعتباراً من 1 أيار القادم.



