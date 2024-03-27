2024-03-27 02:30:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف قاعدة جوية بالعمق الإسرائيلي، مشيرة ألى أن العملية جاءت استمراراً لمنهج مقاومة الاحتلال. ونشرت المقاومة في بيان أنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم […]

ظهرت المقالة المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة جوية بالعمق الإسرائيلي أولاً على Eishan.