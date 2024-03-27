2024-03-27 03:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتفقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، مشروع فكّ الاختناقات المرورية في ساحة النسور غرب العاصمة بغداد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتفقد مشروع فكّ الاختناقات المرورية في ساحة النسور غرب العاصمة بغداد، ويشارك سحور رمضان المبارك مع العاملين في المشروع".