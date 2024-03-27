رئيس الوزراء يتفقد مشروع فكّ الاختناقات المرورية في ساحة النسور ببغداد
2024-03-27 03:30:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
تفقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، مشروع فكّ الاختناقات المرورية في ساحة النسور غرب العاصمة بغداد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتفقد مشروع فكّ الاختناقات المرورية في ساحة النسور غرب العاصمة بغداد، ويشارك سحور رمضان المبارك مع العاملين في المشروع".
تفقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، مشروع فكّ الاختناقات المرورية في ساحة النسور غرب العاصمة بغداد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتفقد مشروع فكّ الاختناقات المرورية في ساحة النسور غرب العاصمة بغداد، ويشارك سحور رمضان المبارك مع العاملين في المشروع".