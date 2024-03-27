يوفنتوس يراقب نجم بايرن ميونخ

2024-03-27 08:24:03 - المصدر: واع

متابعة – واعأكد تقرير صحفي ألماني، إن نادي يوفنتوس أرسل كشافيه إلى ألمانيا، لمتابعة أحد نجوم بايرن ميونخ.وذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية، أن اليوفي استغل لقاء بايرن ميونخ الماضي ضد لاتسيو بمنافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لمتابعة ليون جوريتسكا، لاعب وسط العملاق البافاري.وأوضحت أن التعاقد مع جوريتسكا لن يكون سهلا، خاصة وأن عقده الحالي مع بايرن ينتهي في صيف 2026.وأشارت إلى أن اهتمام يوفنتوس بضم ليون ليس جديدا، لاسيما وأن البيانكونيري ارتبط بالفعل بضمه في الصيف الماضي.جدير بالذكر أن جوريتسكا مع بايرن ميونخ هذا الموسم، شارك في 31 مباراة سجل 4 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.وكان اللاعب الألماني (29 عاما) قد انضم لبايرن في صيف 2018 قادما من شالكه، بينما لديه 57 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، سجل خلالها 14 هدفا.وتأهل بايرن لربع نهائي دوري الأبطال، عقب تغلبه إيابا في معقله على نسور إيطاليا بنتيجة 3-0 .