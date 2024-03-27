رقم مميز لـ يامال مع الماتادور

2024-03-27 08:24:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق لاعب فريق برشلونة الاسباني لامين يامال رقما مميزا له مع المنتخب الإسباني لكرة القدم على هامش لقاء البرازيل الودي.واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان لامين يامال بعمر 16 عامًا و257 يومًا فقط، ظهر للمرة السادسة مع منتخب إسبانيا في جميع المسابقات (سجل هدفين في 223 دقيقة) والثالثة له كلاعب أساسي.يذكر أن منتخب لاروخا خسر في المباراة الودية الماضية أمام كولومبيا بهدف دون رد.ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السامبا، لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف القادم، حيث جاء الماتادور في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا.