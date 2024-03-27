أسعار النفط تنخفض مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية

2024-03-27 08:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الأربعاء ،بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومؤشرات على أنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسيون سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو أيار 69 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 85.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو أيار غدا الخميس، وتراجع عقد يونيو حزيران الأكثر تداولا 60 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 85.03 دولارا.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو أيار بمقدار 55 سنتا أو 0.7 بالمئة ليصل إلى 81.07 دولارا.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس آذار، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل.

لكن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 4.4 ملايين برميل.