2024-03-27 09:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تكبدت أسعار النفط خسائر لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومؤشرات على أنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسيون سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 69 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 85.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0150 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو غدا الخميس، وتراجع عقد يونيو الأكثر تداولا 60 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 85.03 دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مايو بمقدار 55 سنتا أو 0.7 بالمئة ليصل إلى 81.07 دولار.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الامريكية بمقدار 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وفقا لأرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 531 ألف برميل.



