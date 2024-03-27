2024-03-27 09:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية بتحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى جولة تفقدية في موقع مشروع ساحة النسور، وهو من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية غرب العاصمة بغداد، يرافقه وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، ومسؤول شركة تشاينا ريل وي/ China Railway الصينية المنفذة".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء شارك سحور رمضان مع العاملين في الموقع، وموظفي دائرة المهندس المقيم والاستشاري الهندسي للمشروع، ومنتسبي الشركة المنفذة، حيث عبر عن تقديره لاستمرار العمل على مدار 24 ساعة وبثلاث وجبات يومياً، من أجل سرعة الإنجاز وإدخال المشروع في الخدمة".

وشدد السوداني، في كلمة له مع العاملين، على أن "هذا المشروع هو من أدق المشاريع وأهمها لحركة المواطنين في العاصمة"، مشيداً بـ"جهود العاملين في الموقع والجهات الساندة التي حافظت على العمل بروح الفريق الواحد".

وبيّن أنّ "حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين، والحدّ من تلوث العاصمة، وتيسير انسيابية الحركة المرورية".

وأكد، على "ضرورة الحفاظ على المواصفات الهندسية في التنفيذ، وأنّ الحكومة ماضية بتحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات، ولكل القطاعات، حيث جرى تحريك أكثر من 490 مشروعاً، وإعادتها إلى العمل في مدّة قياسية، وهو نهج يتابع نتائجه المواطنون ويلمسون الجدّية والوضوح فيه".