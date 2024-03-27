السوداني يعلن تحريك قرابة 500 مشروع متوقف في العراق

2024-03-27 09:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، أن حكومته شرعت بتحريك مئات المشاريع المتوقفة بمختلف القطاعات في جميع محافظات البلاد.

جاء ذلك خلال اجرائه قبيل فجر اليوم، جولة تفقدية في موقع مشروع ساحة النسور، وهو من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية غرب العاصمة بغداد، يرافقه وزير الإعمار والإسكان، ومسؤول شركة تشاينا ريل وي/ China Railway الصينية المنفذة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لاستمرار العمل على مدار 24 ساعة وبثلاث وجبات يومياً، من أجل سرعة الإنجاز وإدخال المشروع في الخدمة.

وشدد السوداني، في كلمة له مع العاملين، على أن هذا المشروع هو من أدق المشاريع وأهمها لحركة المواطنين في العاصمة، مشيداً بجهود العاملين في الموقع والجهات الساندة التي حافظت على العمل بروح الفريق الواحد.

وبيّن أنّ حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين، والحدّ من تلوث العاصمة، وتيسير انسيابية الحركة المرورية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المواصفات الهندسية في التنفيذ.

ونقل البيان عن السوداني قوله، غن الحكومة ماضية بتحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات، ولكل القطاعات، حيث جرى تحريك أكثر من 490 مشروعاً، وإعادتها إلى العمل في مدّة قياسية، وهو نهج يتابع نتائجه المواطنون ويلمسون الجدّية والوضوح فيه.