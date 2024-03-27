العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقية بمجال سوق الأوراق المالية

2024-03-27 09:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة الأوراق المالية، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية، والتي تتضمن تبادل المعلومات المتعلقة ببرامج التدريب المالي، مؤكدة أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في عمل الوسطاء بسوق الأوراق الماليةوقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاتفاقية تعمل عليها هيئة الأوراق المالية منذ سنة تقريبا، ووقعت بين الأوراق المالية والمعهد الملكي البريطاني في ترخيص أسواق المال وهي شهادة مهنية عالية ومعترف بها في جميع دول العالم".ولفت إلى أن "هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في عمل الوسطاء بسوق الأوراق المالية من حيث تحريك المالي لأداء الشركات وقدرتهم على إضافة مهارة جديدة وليس في سوق العراق الأوراق المالية إنما في الأسواق الأخرى سواء الإقليمية والعالمية".وأضاف أن "مواد الاتفاقية تتضمن إمكانية تنظيم دورات تدريبية للكوادر العراقية للاستفادة من تجارب الأسواق المالية في دول العالم، وتطوير الإطار المهني بفرض مؤهلات معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار على المعاهد المحلية العراقية المختصة في مجال الأوراق المالية"...