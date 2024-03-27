ارتفاع أسعار خامي البصرة رغم انخفاض النفط عالميا

2024-03-27 09:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط ، اليوم الأربعاء، على رغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 80 سنتا ليصل الى 82.33 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 80 سنتا ليصل الى 85.73 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمي بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومؤشرات على أنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسيون سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل.