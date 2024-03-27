راضي شنيشل يؤكد اختتام معسكر البصرة للمنتخب الأولمبي: كانت محطة مهمة

2024-03-27 09:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، بأن المعسكر التدريبي المقام للمنتخب الاولمبي في البصرة، يختتم، اليوم الأربعاء، وسيعود المنتخب الى بغداد قبل التوجه إلى قطر في السابع من الشهر الحالي تحضيراً لنهائيات كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس منتصف الشهر المقبل.

وقال راضي شنيشل، لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر التدريبي الذي اقيم للمنتخب الأولمبي في محافظة البصرة كانت محطة مهمة قبل الدخول في منافسات نهائيات كأس آسيا منتصف الشهر المقبل".

وأوضح أن "المنتخب خاض مباراتين تجريبيتين أمام الشرطة الأحد الماضي والتي انتهت بالتعادل 1-1 ومع نفط البصرة يوم امس ليلاً في ختام المعسكر والتي انتهت بفوز الأولمبي بنتيجة 4-3"، مبيناً أن "المنتخب استفادة في المباراتين فنياً وبدنيا، لكنه يطمح من الفائدة الكبرى بلقاء اليابان وديا خلال اقامتنا القصيرة في قطر يوم 11 من نيسان المقبل، و لاسيما ان المنتخب الأولمبي يستهل مشواره في بطولة آسيا تحت 23 عاماً بمواجهة تايلاند في السادس عشر من شهر نيسان المقبل، إذ أن أسلوب تايلند مقارب لأسلوب المنتخب الياباني".

وأشار إلى انه "تم إبلاغ الأندية الخارجية التي يلعب ضمنها محترفونا العراقيون لتسهيل مهمتهم من خلال تفريغهم للمنتخب الاولمبي العراقي في البطولة وقد كانت بعض الاندية متعاونة معنا"، مبينا انه "من حق الأندية عدم السماح للاعبينا تمثيل العراق كون البطولة تقع خارج ايام (الفيفا دي)، وان تفريغهم سيكون وفق العلاقات والقناعات التي تتولد عند الأندية".