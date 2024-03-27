2024-03-27 10:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (27 آذار 2024)، تحريك اكثر من 490 مشروعاً وإعادتها للعمل بمدّة قياسية.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى قبيل فجر اليوم، جولة تفقدية في موقع مشروع ساحة النسور، وهو من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية غرب العاصمة بغداد، يرافقه السيد وزير الإعمار والإسكان، ومسؤول شركة تشاينا ريل وي/ China Railway الصينية المنفذة".

وشارك السوداني" سحور رمضان مع العاملين في الموقع، وموظفي دائرة المهندس المقيم والاستشاري الهندسي للمشروع، ومنتسبي الشركة المنفذة"، وفقا للبيان.

كما عبر "عن تقديره لاستمرار العمل على مدار 24 ساعة وبثلاث وجبات يومياً، من أجل سرعة الإنجاز وإدخال المشروع في الخدمة".

وشدد السوداني، في كلمة له مع العاملين، على أن "هذا المشروع هو من أدق المشاريع وأهمها لحركة المواطنين في العاصمة"، مشيداً "بجهود العاملين في الموقع والجهات الساندة التي حافظت على العمل بروح الفريق الواحد".