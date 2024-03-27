بالوثيقة.. التربية تنشر ضوابط الاشتراك بالامتحانات العامة

2024-03-27 10:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، ضوابط الاشتراك في الامتحانات العامة "الوزارية" للعام الدراسي 2023/ 2024.

وقالت الوزارة بحسب وثيقة تلقتها "بغداد اليوم"، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت اشتراك التلاميذ والطلبة في الامتحانات الوزارية على وفق الآتي:-

(1) يحق لجميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي المستمرين بالدوام للعام الدراسي الحالي الاشتراك بالامتحانات العامة (الوزارية).

(2) يحق لطالب الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفروعه كافة الاشتراك بالامتحانات العامة (الوزارية) إذا كان ناجحاً في جميع الدروس أو مكملاً في درس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس في درجات السعي السنوي بعد إضافة درجة القرار وهي (10) درجات فقط.

ودعت الوزارة، المديريات العامة للتربية "تبليغ الإدارات المدرسية كافة للعمل بموجبه".



