2024-03-27 10:30:09 - المصدر: منصة إيشان

رأت وزارة الموارد المائيَّة عدم حاجة العراق حالياً، لتشييد سدود جديدة على نهري دجلة والفرات، وبينما تعتزم إيقاف إطلاق المياه من السدود في حال هطول أمطار غزيرة، سجَّلت زيادة بحجم الخزين المائي بمقدار أربعة مليارات م3، مقارنة بالمدة ذاتها من 2023. وقال الوزير عون ذياب عبد الله بتصريح لجريدة “الصباح”: إنَّ وزارته أعدّت خطة […]

ظهرت المقالة الموارد المائية ترى عدم الحاجة لبناء سدود جديدة: خزين الثرثار وصل لأربعة مليارات متر مكعب أولاً على Eishan.