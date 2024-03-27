2024-03-27 10:30:09 - المصدر: منصة إيشان

تكبدت أسعار النفط خسائر لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومؤشرات على أنه من غير المرجح أن يغير المنتجون الرئيسيون سياسة الإنتاج في اجتماع فني مقرر الأسبوع المقبل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 69 سنتا أو […]

ظهرت المقالة النفط يتكبد خسائر عالمية لليوم الثاني على التوالي بسبب مخزون الخام الأمريكي أولاً على Eishan.