ذي قار تسجل الاصابة الثانية بالحمى النزفية منذ بداية العام وحتى الان

شبكة اخبار الناصرية:اعلن المستشفى البيطري في ذي قار عن تسجيل اصابة بالحمى النزفية في قضاء الرفاعي وهي الثانية على مستوى المحافظة منذ بداية العام الحالي 2024.وذكر مدير المستشفى الدكتور محمد عزيز لشبكة اخبار الناصرية سجلت المحافظة اصابة بالحمى النزفية بقضاء الرفاعي وهي الثانية بعد قضاء الشطرة منذ بداية العام الحالي.واضاف،...

