الناصرية: اسعار صرف بعض العملات الأجنبية اليوم الأربعاء مقابل الدينار العراقي

2024-03-27 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة ذي قار ليوم الاربعاء 27 آذار للعام 2024. سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 148500 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل 100 دولار . انتهى...

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