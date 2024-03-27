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قوة أمنية تحكم قبضتها على "أبو اليمامة" في نينوى

قوة أمنية تحكم قبضتها على
قوة أمنية تحكم قبضتها على "أبو اليمامة" في نينوى
2024-03-27 11:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري : تستمر قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية بعملها المهني لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره المنهزمة والقاء القبض على المطلوبين قضائيا ، حيث تمكنت سرية مغاوير اللواء الرابع في فرقة الرد السريع ، من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية ، المكنى ب(ابو اليمامة)، ما يسمى المسؤول عن مفارز الهاون في داعش بقضاء الشرقاط في محافظة نينوى ، وصادرة بحقه مذكرة قبض قضائية وفق احكام المادة (٤) / ارهاب ، حيث تمت عملية إلقاء القبض عليه بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة  ، إذ جرى تسليمه الى الجهات المختصة اصولياً.

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