2024-03-27 11:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

اصدر مدير عام دائرة صحة نينوى منصور معروف منصور، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، توجيهًا عاجلًا لإسعاف 11 مصابًا بإنهيار سقف جامع قيد الانشاء بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بتوجيه مباشر من قبل مدير عام دائرة صحة نينوى منصور معروف منصور، هرع قسم العمليات والخدمات الطبية الطارئة، شعبة الإسعاف الفوري إلى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة نتيجة انهيار سقف قيد الانشاء في جامع الخضر".

وأوضح البيان، ان "عدد المصابين بلغ 11 مصابًا"، لافتا الى انهم "يتلقون العلاج في المستشفيات القريبة من الحادث".



