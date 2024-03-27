مجلس وزراء الاقليم يناقش بإجتماع اليوم رواتب شهر شباط

2024-03-27 11:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يعقد مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، اجتماعه الأسبوعي العادي لاتخاذ قرار بشأن توزيع رواتب شهر شباط لموظفي الإقليم.

وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، يعقد اليوم الاربعاء، اجتماعه الأسبوعي العادي"، مبينا ان "الاجتماع سيتضمن اتخاذ قرار بشأن توزيع رواتب شهر شباط".

وأوضح المصدر، انه "بحسب المعلومات فإن مجلس الوزراء سيناقش راتب شهر شباط"، مرجحا "الايعاز خلال الاجتماع بالبدء بتوزيع الرواتب".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قال خلال مشاركته في مأدبة إفطار بأحد مساجد أربيل، امس الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سيصدر خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، قراراً يصبُّ في مصلحة شعب كردستان.

وأضاف بارزاني سنفعل ما بوسعنا لحل القضايا بما يخدم مصلحة شعب إقليم كردستان والعراق دون التنازل عن الحقوق الدستورية لشعب إقليم كردستان.



