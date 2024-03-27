2024-03-27 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن القبض على إرهابي يكنى بـ(أبو اليمامة) في قضاء الشرقاط.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تستمر بعملها المهني لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره المنهزمة والقاء القبض على المطلوبين قضائيا، حيث تمكنت سرية مغاوير اللواء الرابع في فرقة الرد السريع، من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الإرهابية ، المكنى بـ(ابو اليمامة)، ما يسمى المسؤول عن مفارز الهاون في داعش بقضاء الشرقاط في محافظة نينوى ، وصادرة بحقه مذكرة قبض قضائية وفق احكام المادة (4) / ارهاب".

وأضاف "تم عملية إلقاء القبض عليه بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة"، مشيرا الى انه "جرى تسليمه الى الجهات المختصة اصولياً".