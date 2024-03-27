اتحاد المواي تاي يقيم بطولة رمضانية لفئة الشباب

2024-03-27 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيقيم الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي اليوم الأربعاء، منافسات البطولة الرمضانية لفئة الشباب، بمشاركة واسعة من الفرق المحلية التي ستمثل مختلف المحافظات وستستمر لغاية 30 آذار الحالي.وقال عضو المكتب الإعلامي لاتحاد اللعبة أحمد زكي في تصريح لصحيفة( الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" البطولة تأتي تزامناً مع اتساع الأنشطة والمنافسات الدولية وحرص الاتحاد على الارتقاء بمستوى اللعبة، من خلال تأكيده على أهمية تقديم الدعم للفئات الشبابية ".وأضاف أن" البطولة تهدف لاكتشاف طاقات واعدة واختيار أفضل الأسماء حسب النتائج النهائية، لتمثيل البلد في الاستحقاقات الخارجية المقبلة، لا سيما أنها ستكون تحت أنظار الملاك التدريبي لمنتخبنا".وتابع زكي أن اتحاد المواي تاي بقيادة مصطفى جبار علك ماضٍ في منهاجه التطويري من خلال اهتمامه باللاعبين صغار السن وبقية الفئات العمرية، إضافة الى إقامة المسابقات المحلية والدورات التدريبية والتحكيمية في المواعيد المناسبة، كما يحرص أيضا على مواصلة تقديم الدعم لفرقنا الوطنية بغية إنجاح مهمتها في المحافل الدولية، أملاً بتحقيق المزيد من الإنجازات على جميع الأصعدة".