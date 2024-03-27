بمحافظتين .. اعتقال 6 متاجرين بالمخدرات وبالكتب الأثرية

2024-03-27 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على تاجري مخدرات في مدينة مندلي على الحدود الإيرانية، في حين كشفت وزارة الداخلية عن اعتقال أربعة متهمين في صلاح الدين، يتاجرون بالكتب الأثرية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على اثنين بتهم ترويج وتعاطي المخدرات، وضبط بحوزتهم مخدرات من نوع كريستال وميزان الكتروني في مدينة مندلي الحدودية مع ايران شرقي ديالى".

من جانبها أكدت وزارة الداخلية في بيان ورد لشفق نيوز،أن "الشؤون الداخلية في محافظة صلاح الدين، وبإشراف مدير عام الشؤون الداخلية اللواء حسن الغنامي، تمكنت من خلال فريق عمل مختص من إلقاء القبض على 4 متهمين يتاجرون بالكتب الأثرية، بعد نصب كمين محكم لهم ومتابعة من محافظة بغداد وصولا إلى نينوى واستدراجهم إلى محافظة صلاح الدين".

وتابعت: "قد ضبط بحوزتهم كتاب مجلد مخطوط أثري يحاولون بيعه"، مبينة أن "عملية القاء القبض جاءت بعد استحصال موافقات قضائية، إذ قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة (44) لأكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".