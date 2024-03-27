مصرع واصابة خمسة مهندسين بحادث مروع جنوبي العراق

2024-03-27 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بذي قار، اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 5 مهندسين بحادث سير مروع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة ناتج عن انقلاب عجلة نوع (جكسارة) حيث أدى الحادث لمصرع مهندسين اثنين، واصابة 3 آخرين بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن " المتوفين والمصابين جميعهم موظفون في مديرية مجاري الهندية بمحافظة كربلاء، حيث تم نقل الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، و المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم ".

من جهته نعى محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في بيان اليوم، مدير مجاري قضاء الهندية المهندس (علي هادي العبودي) الذي وافته المنية اثر حادث سير مؤسف .